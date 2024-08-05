Разногласия внутри партии демократов США по поводу Украины, включая между администрацией президента Джо Байдена и сторонниками Киева, сильнее, чем заявлено, сообщает издание Politico.
«Разногласия внутри Демократической партии, а также между администрацией Байдена и проукраинским лагерем в Вашингтоне сильнее, чем афишируется», – сообщается в материале.
Газета отмечает, что Украина и ее союзники, а также большинство демократов выражают благодарность президенту США за создание сил глобальной коалиции и беспрецедентную военную и экономическую помощь Киеву. Однако в частных беседах эта благодарность звучит более сдержанно, кроме того, из уст высокопоставленных украинских чиновников звучат циничные высказывания.
Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что некоторые из самых ярых сторонников эскалации украинского конфликта получают финансирование из Киева.
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Александр Климов