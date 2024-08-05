Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ В США рассказали о разногласиях по Украине внутри партии демократов

В США рассказали о разногласиях по Украине внутри партии демократов

Politico: разногласия среди демократов США по Украине сильнее, чем афишируется
05 августа 2024, 01:41
Разногласия внутри партии демократов США по поводу Украины, включая между администрацией президента Джо Байдена и сторонниками Киева, сильнее, чем заявлено, сообщает издание Politico.
«Разногласия внутри Демократической партии, а также между администрацией Байдена и проукраинским лагерем в Вашингтоне сильнее, чем афишируется», – сообщается в материале.

Газета отмечает, что Украина и ее союзники, а также большинство демократов выражают благодарность президенту США за создание сил глобальной коалиции и беспрецедентную военную и экономическую помощь Киеву. Однако в частных беседах эта благодарность звучит более сдержанно, кроме того, из уст высокопоставленных украинских чиновников звучат циничные высказывания.



Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что некоторые из самых ярых сторонников эскалации украинского конфликта получают финансирование из Киева.

Читайте также:

На Украине пожаловались на масштабное дезертиство в рядах ВСУ

В Мали заявили о разрыве дипломатических отношений с Украиной

США обещали помочь Израилю защититься от возможной атаки Ирана
#украина
#сша
#финансирование
#киев
В Мали заявили о разрыве дипломатических отношений с Украиной
Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной
05 августа 2024, 00:21

Фото: istockphoto/alzay

Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной из-за поддержки Киевом международного терроризма, заявил в эфире национального ТВ пресс-секретарь правительства Мали Абдулайе Майга.
Отмечается, что решение было принято после того, как украинская сторона признала свою поддержку повстанцев-туарегов, которые в конце июля напали на колонну малийских правительственных войск и бойцов ЧВК «Вагнер». Малийские власти считают, что действия Украины нарушают суверенитет государства и являются поддержкой международного терроризма.

Ранее, 28 июля, туареги организовали засаду на севере Мали. В результате нападения погибли военкор Grey Zone, несколько бойцов из частной военной компании «Вагнер» и военнослужащие малийских вооруженных сил.

Читайте также:

В «связанном» с ЧВК «Вагнер» поджоге в Британии обвинили еще двух человек

Фото туарегов с флагом Украины якобы после гибели «вагнеровцев» оказалось старым

Украина подтвердила свою причастность к атаке на бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали
#украина
#мали
#дипломат
#терроризм
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Премьер Британии высказался с угрозами о беспорядках в стране
Премьер Британии Стармер: участники беспорядков пожалеют о своих действиях
05 августа 2024, 00:07

Фото: iStock/Evgeniy Grishchenko

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер высказался о массовых беспорядках, происходящих в разных районах страны. Его слова цитирует SkyNews.
Стармер охарактеризовал массовые акции как бандитизм и отметил, что участники беспорядков в Британии пожалеют о своих действиях.

«Я гарантирую, что вы пожалеете, что принимали участие в этих беспорядках, как те, кто участвует в них напрямую, так и те, кто подогревает ситуацию в интернете... Это не протест, это организованный жестокий бандитизм», – подчеркнул он.

Ранее, 29 июля, 17-летний подросток напал с ножом на танцевальную студию в Саутпорте, Англия. В результате инцидента погибли трое детей. После появления слухов о том, что нападавший был мусульманином, в Англии начались протесты против притока мигрантов. В связи с этим в стране было задержано более 90 человек.

Читайте также:

В Британии протестующие атаковали отель, где могут проживать мигранты

В Британии задержали свыше 90 человек после беспорядков

В Англии произошли стычки правых активистов и полиции
#великобритания
#премьер-министр
#мигранты
#мусульмане
#акции
#дети
#нападение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США разоблачили действия сторонников конфликта на Украине
Миллиардер Сакс: сторонники конфликта на Украине получают деньги от Киева
04 августа 2024, 23:14

Фото: iStock/breakermaximus

Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил в социальной сети X, что некоторые из самых ярых сторонников продолжения конфликта в Украине получают деньги от Киева.
Сакс разоблачил сторонников конфликта на Украине и подчеркнул, что они получают финансовую поддержку из Киева.

«Некоторые из наиболее видных сторонников войны получают зарплату от Украины», – подчеркнул он

По словам бизнесмена, с самого начала украинского конфликта США считали, что «российские агенты» выступают против участия Вашингтона в кризисе. Однако ситуация оказалась иной, и он назвал каждое обвинение признанием.

Ранее Сакс заявил о скором поражении Украины.

Читайте также:

«РВ»: бойцы группировки «Центр» стремительно прорываются к Покровску

В России оценили влияние поставок F-16 Украине на обстановку в зоне СВО

«Пусть сам воюет»: Зеленского обвинили в захвате страны и истреблении нации
#украина
#бизнесмен
#киев
#конфликт
#финансирование
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Германии призвали к скорейшему прекращению конфликта на Украине и переговорам с Россией
Премьер Бранденбурга Войдке призвал к окончанию конфликта на Украине
04 августа 2024, 23:07

Фото: istockphoto/bluejayphoto

Премьер-министр федеральной земли Бранденбург в ФРГ Дитмар Войдке выступил за немедленное прекращение конфликта на Украине и начало переговоров с Россией, сообщает издание Tagesspiegel.
Выступая на предвыборном мероприятии Социал-демократической партии Германии (СДПГ), он подчеркнул, что ситуация должна быть урегулирована дипломатическим путем как можно скорее.

«В Европе идет война два с половиной года. И я ожидаю, что правительство ФРГ приложит все возможные дипломатические усилия быстрее», – заявил политик.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что прекращение вооруженного конфликта является основной потребностью Украины. По его словам, окончание должно быть достигнуто на справедливых условиях и как можно скорее.

Читайте также:

«Пусть сам воюет»: Зеленского обвинили в захвате страны и истреблении нации

Зеленский: Украина нуждается в окончании конфликта

Зеленский заявил о критической ситуации для ВСУ на одном направлении
#владимир зеленский
#россия
#украина
#германия
#переговоры
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Иран отказался смягчать реакцию на убийство главы политбюро ХАМАС
04 августа 2024, 22:43

Фото: iStock/Zeferli

Власти Ирана отказались смягчить свою реакцию на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Страна по прежнему намерена нанести удар по Израилю, пишет газета The Wall Street Journal.
США и ряд арабских государств пытались добиться от Ирана смягчения его реакции на убийство политика. Власти страны категорически отказались от такого предложения и заявили, что им абсолютно всё равно, спровоцируют ли их действия полномасштабную войну.

Соединённые Штаты дали понять, что Иран сможет улучшить свои взаимодействия с западными странами только при условии, что проявит сдержанность. Однако и это не заставило новоизбранного президента страны Масуда Пезешкиана изменить своё решение.

Читайте также:

Израиль готовится к вероятной многодневной атаке Ирана и «Хезболлы»

Депутат Ардастани предположил, что Иран обзавёлся ядерным оружием

Пентагон перебросит истребители F-22 для сдерживания атаки Ирана на Израиль
#иран
#израиль
#атака
#конфликт
#убийство
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Израиль готовится к вероятной многодневной атаке Ирана и «Хезболлы»
04 августа 2024, 22:31

Фото: iStock/barbaraaaa

Израиль готовится к возможной многодневной атаке со стороны ливанского движения «Хезболлах» после убийства его командира Фуада Шукра и Ирана после убийства командира главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщает телеканал NBX News.
Ранее лидер «Хезболлах» Хасан Насралла заявлял, что движение переходит на новый уровень борьбы с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) после удара вблизи Бейрута, когда погиб высокопоставленный командир Фуад Шукр.

Также о переходе на иной уровень конфликта сообщал Иран. Это произошло после удара израильских войск по окрестностям Тегерана. Снаряд попал в резиденцию главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, который скончался на месте.

Израиль в свою очередь не берёт на себя ответственность за произошедшие убийства.

Теперь власти страны готовятся к атакам со стороны этих государств, которые, предполагается, будут длиться несколько дней.

Читайте также:

Пентагон перебросит истребители F-22 для сдерживания атаки Ирана на Израиль

Депутат Ардастани предположил, что Иран обзавёлся ядерным оружием

Байден попросил Нетаньяху «прекратить нести чушь»
#израиль
#иран
#атака
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Пусть оглядываются по сторонам»: Медведев назвал предателями выданных за границу россиян
Медведев назвал предателями выданных за границу в результате обмена россиян
04 августа 2024, 20:55

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал предателями родины тех россиян, которые покинули страну в рамках обмена заключёнными между РФ и странами Запада. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Политик отметил, что Россия отдала Западу две категории заключённых. Первые – это иностранные граждане, совершившие уголовные преступления и осуждённые за шпионаж. А вторые – это граждане России, цель которых всеми способами разрушить свою страну.

Медведев подчеркнул, что эти россияне представляют угрозу существованию нынешней России. Именно по этой причине Запад так охотно принимает их к себе, понимая, что они – последняя надежда на развал страны.

В заключение зампред Совбеза призвал отпущенным на свободу не забывать о бренности своего существования и оглядываться по сторонам.

Читайте также:

«Полезнее вытащить своих»: Медведев — об обмене заключёнными с США

Полномасштабная война: Медведев назвал единственный путь к миру на Ближнем Востоке

Медведев: Россия даст шанс будущему американскому лидеру наладить отношения
#дмитрий медведев
#россияне
#запад
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пентагон перебросит истребители F-22 для сдерживания атаки Ирана на Израиль
Air&Space Forces: США перебросят истребители F-22 из-за угроз Ирана Израилю
04 августа 2024, 20:26

Фото: iStock/yucelyilmaz

Пентагон в скором времени перебросит на Ближний Восток эскадрилью истребителей F-22 Raptor, которые остаются малозаметными для радаров. Это необходимо для сдерживания Ирана, готовящего удар по Израилю, сообщает издание Air & Space Forces Magazine.
Также Соединённые Штаты приняли решение отправить в регион ещё больше крейсеров и эсминцев (ранее в регионе уже разворачивали военную технику), которые способны отражать атаки баллистических ракет и усиливать возможности ракет класса «земля – воздух».

Все эти действия необходимы для того, чтобы сдержать готовящуюся атаку Ирана на Израиль, а также укрепить силы Соединённых Штатов в данном регионе после убийства лидера палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании после удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по его резиденции в Тегеране.

Читайте также:

Депутат Ардастани предположил, что Иран обзавёлся ядерным оружием

Байден попросил Нетаньяху «прекратить нести чушь»

В Израиле заявили о перехвате большинства запущенных из Ливана ракет
#сша
#израиль
#иран
#истребитель
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Замминистра экономики сектора Газа погиб при ударе авиации Израиля
04 августа 2024, 19:57

Фото: iStock/e-crow

Замминистра национальной экономики сектора Газа Абдель Фаттах аз-Зарии погиб во время бомбардировки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом заявило управление анклава по работе со СМИ в своём Telegram-канале.
Отмечается, что чиновник погиб в результате прямого удара израильской авиации.

В управлении назвали убитого Абделя Фаттах аз-Зарию человеком, который был предан своему делу и посвятил жизнь служению народу Палестины.

При этом не отмечается, где конкретно погиб политик.

По данным портала Quds, аффилированного с палестинским движением ХАМАС, это произошло в городе Дейр-эль-Балах, расположенном в центральной части сектора Газа.

Читайте также:

Байден попросил Нетаньяху «прекратить нести чушь»

В Израиле заявили о перехвате большинства запущенных из Ливана ракет

Официальные лица США и Израиля сообщили об ожидании удара Ирана 5 августа
#израиль
#удар
#сектор газа
#смерть
#цахал
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф