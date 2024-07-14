В США рассказали о связи стрелявшего в Трампа с иностранными государствами

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Стрелявший на митинге бывшего президента США Дональда Трампа не имел никаких связей с иностранными государствами. Об этом сообщила телекомпания NBC, ссылаясь на американских чиновников.
Они убеждены, что признаков связи стрелка с действующим субъектом из другого государства не обнаружено.
Сам Трамп после покушения сообщил, что конкретных данных о стрелявшем в него мужчине в настоящее время нет.
Покушение на Трампа было совершено в субботу. Неизвестный открыл стрельбу во время выступления политика перед избирателями в штате Пенсильвания. Одна из выпущенных пуль прошла мимо Трампа, задев его ухо. Кандидата в президенты доставили в больницу, где он находится до сих пор.
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Сам Трамп после покушения сообщил, что конкретных данных о стрелявшем в него мужчине в настоящее время нет.
Покушение на Трампа было совершено в субботу. Неизвестный открыл стрельбу во время выступления политика перед избирателями в штате Пенсильвания. Одна из выпущенных пуль прошла мимо Трампа, задев его ухо. Кандидата в президенты доставили в больницу, где он находится до сих пор.
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Стало известно, кто стрелял в Трампа
Анастасия Чинкова