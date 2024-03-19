Трамп рассказал про истинных правителей США

Фото: РИА Новости/Стрингер
Соединенными Штатами руководит не нынешний глава государства Джо Байден, а его «злобное» окружение , с таким заявлением выступил бывший президент США Дональд, сообщает РИА Новости.
«У меня всегда вопрос, он ли [управляет США], потому что у него всегда отсутствующий вид… Я не уверен, что это он», – отметил Трамп.
По мнению политика, США управляют «злобные, умные» люди из окружения Байдена, в то время как «сам действующий президент хочет поскорее лечь спать».
Читайте также:
«Байден ничего не делает»: Маск раскритиковал миграционную политику США
США не намерены поздравлять Владимира Путина с победой на выборах
Правительство ФРГ не считает президентские выборы в России легитимными
Александр Климов