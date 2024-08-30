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Логистика Вооруженных сил Украины(ВСУ) на передовой разрушается, тысячи украинских бойцов покидают свои позиции. Об этом сообщил британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу The Duran.
«Логистика начинает разрушаться. Поступают сообщения о том, что тысячи людей дезертируют», – подчеркнул он.
Как отметил эксперт, ВСУ сильно ослабли из-за бессмысленной атаки на Курскую область. Вследствие этого они потеряли еще больше территорий. По словам Меркуриса, провокация в Курской области – авантюра, которая ничего не принесла Украине.
Ранее британский специалист рассказал, что у Вооруженных сил Украины в Донбассе начался масштабный кризис, связанный с разрушением линий снабжения.
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