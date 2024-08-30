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Дезертирство в рядах ВСУ достигло невообразимых масштабов, ведь киевский режим может заставить украинский народ воевать только при помощи силы. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, за первую половину 2024 года на Украине возбудили свыше 63 тысяч дел по таким случаям.
«Эксперты же считают, что реальная статистика в два-три раза больше. Поэтому, коллеги, не позволяйте себя обмануть — кровавый украинский главарь сегодня может заставить свой народ воевать только силой и принуждением и только благодаря поставкам западного оружия, западным разведданным, западным инструкторам и наемникам», — пояснил Полянский на заседании Совбеза ООН по западным поставкам вооружений Киеву.Он также отметил, что после провалившегося контрнаступления в 2023 году Украина полностью лишилась своего оружия и зависит лишь от «западных подачек».
«И они по-прежнему поступают. Хотя Украина для Запада стала чем-то вроде чемодана без ручки, бросать его США и их сателлиты пока не готовы. Без накачки западным оружием Украина давно прекратила бы воевать», — подчеркнул дипломат.С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. В украинских социальных сетях регулярно распространяются видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах.
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