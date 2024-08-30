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На переброску части боевиков для нападения на Курскую область пожаловались ВСУ, которые находятся в районе Красноармейска, пишет The Guardian. По словам неназванного командира украинских неонацистов, ситуация быстро ухудшилась после нападения под Курском.
«Мы страдаем», — сказал боевик ВСУ.Вместе с тем, по словам других украинских радикалов, дело не в нападении на российский регион, а в усталости военных, некоторые из которых ведут боевые действия с 2022 года.
ВСУ напали на Курскую область 6 августа утром. По словам главкома украинских войск Александра Сырского, вторжение на территорию РФ должно было отвлечь российских бойцов с Донбасса, но этого не произошло.
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Никита Кротов