В США рассказали про виновных в конфликте на Украине

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Конфликт на Украине – результат расширения НАТО и его политики «превращения Украины в бастион Запада на границе с Россией», высказался профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Он отметил, что Москва ясно дала понять, что не примет членство Украины в Североатлантическом альянсе. Однако, по словам политолога, Запад не хочет воспринимать озабоченность России всерьез.
Напомним, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Так что именно мы, Запад, несем основную ответственность за разжигание этого конфликта, а не Владимир Путин», – заключил он
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Александр Климов