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Запад хочет избавиться от президента Украины Владимира Зеленского из-за его угрозы международному сообществу. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью Redacted.
Бывший американский разведчик также добавил, что глава киевского режима продолжает добиваться финансовой помощи, однако союзники Украины понимают, что в правящие круги страны нужно внести изменения.
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Анастасия Крестьянова