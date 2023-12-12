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В США рассказали, за что Запад хочет убить Зеленского

Офицер Риттер: Запад хочет убрать Зеленского, поскольку он стал угрозой миру
12 декабря 2023, 17:08
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Запад хочет избавиться от президента Украины Владимира Зеленского из-за его угрозы международному сообществу. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью Redacted.

По мнению экс-сотрудника спецслужб США, украинский лидер не приносит мир, о котором он часто говорит в ходе своих публичных выступлений. Напротив, политик может привести к глобальному противостоянию. Риттер назвал Зеленского неадекватным политиком и отметил, что он стал представлять опасность для всего мира, поэтому его намерены сместить, о чем последнее время часто ведутся разговоры.

Бывший американский разведчик также добавил, что глава киевского режима продолжает добиваться финансовой помощи, однако союзники Украины понимают, что в правящие круги страны нужно внести изменения.

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#россия
#украина
#сво
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Израиль получил поддержку США для наземного входа в Газу, заявил Нетаньяху
Нетаньяху заявил, что Израиль добился от США поддержки по Газе
12 декабря 2023, 18:15

Фото: сайт Кремля

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что власти Израиля добились от партнеров в США полной поддержки по вопросу проведения наземной операции в секторе Газа и снижения международного давления на еврейское государство по этой теме. Об этом Нетаньяху сообщил в видеообращении, распространенном канцелярией главы правительства.
Премьер-министр Израиля отметил, что ценит поддержку Вашингтона. Нетаньяху в своем видеообращении подчеркнул, что Израиль не повторит ошибку соглашений Осло, то есть в секторе Газа по окончании военной операции не будет власти ХАМАС или ФАТХ.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#операция
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#операции
#палестина
#сша
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Кулеба заявил, что Венгрия не будет выступать против вступления Украины в ЕС
Кулеба: снята угроза того, что Венгрия выступит против вступления Украины в ЕС
12 декабря 2023, 18:12

Фото: iStock/oruba

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что угроза того, что Венгрия выступит против вступления страны в Еевросоюз, снята. Такое заявление он сделал в эфире всеукраинского телемарафона.
По его словам, Венгрия желает более медленного вступления Украины в ЕС. Однако, по результатам разговора с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, Кулеба выразил уверенность, что угроза того, что Венгрия в принципе выступает против членства Украины в ЕС, снята.

По его словам, венгерская сторона подала Киеву сигнал, что в данном вопросе существует определенные окно возможностей. Однако Кулеба не уточнил, смог ли он заручиться обещанием Венгрии снять свои возражения на саммите ЕС 14-15 декабря.

«Работа продолжается, всё будет решаться в последний момент. Сейчас никто не может прогнозировать, насколько долго будет продолжаться саммит Евросоюза, может, всю ночь», - сказал Кулеба.

При этом он подчеркнул, что никто не сможет остановить Украину от вступления в Евросоюз. Вопрос стоит только в том. Насколько быстро это произойдет.

Ранее Сийярто заявил украинскому коллеге Дмитрию Кулебе об ожиданиях Будапешта. Так, Венгрия рассчитывает на возвращение венгерскому меньшинству в Закарпатье прав, которые были у них в 2015 году.

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#евросоюз
#вооружения
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Зеленский приехал в конгресс США
Канал CNN показал видео прибытия Зеленского в конгресс США
12 декабря 2023, 17:47

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в конгресс США уговаривать законодателей не прекращать помощь Украине. Прямую трансляцию проводит канал CNN.
На кадрах трансляции украинского лидера сопровождают лидеры демократической и республиканской фракций в сенате Чак Шумер и Митч Макконнелл. По завершении своего выступления Зеленский встретится со спикером палаты представителей Майком Джонсоном.

Ранее сообщалось, что американский конгресс сейчас менее доброжелательно настроен по отношению к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому по сравнению с его прошлым визитом в 2022 году. 

Напомним, конгресс США после избрания нового спикера палаты представителей Майка Джонсона не одобрил ни одного пакета помощи Украине, а дата рассмотрения законопроекта о средствах для Киева до сих пор не утверждена. Президент США Джо Байден запросил 106 миллиардов долларов для помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.

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#джо
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Захарова прокомментировала возможность смены Зеленского на Залужного
Захарова: возможная замена Зеленского Залужным не изменит ситуацию на Украине
12 декабря 2023, 17:45

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Приход к власти на Украине главнокомандующего вооруженными силами страны генерала Валерия Залужного не изменит ситуацию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ в ходе брифинга.
По мнению дипломата, действующий президент Украины Владимир Зеленский и главком ВСУ Валерий Залужный не являются самостоятельными политическими фигурами. Захарова добавила, что киевские власти находятся в управлении своих хозяев, которыми являются США. 

Прежде сообщалось, что высокопоставленные должностные лица ведущих стран Запада обсуждают возможность смещения с поста Зеленского. Об этом сообщил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. 
 
По его информации, следующей кандидатурой на пост президента Украины может стать Залужный. 
 
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#мид
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#всу
#захарова
#рф
#валерий залужный
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Брынцалов вошёл в топ-3 ноябрьского медиарейтинга глав законодательных органов
12 декабря 2023, 17:37

Фото: Мособлдума

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вошёл в тройку лидеров медиарейтинга глав законодательных органов России за ноябрь 2023 года. Его подготовила компания «Медиалогия».
Брынцалов занял в рейтинге третье место. Возглавил список председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, второе место занял председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.
 
Как говорится в пояснении к рейтингу, Брынцалов открыл XXVIII Конференцию Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия». Также он посетил пункт подготовки добровольцев к службе в Вооруженных силах России по контракту в Балашихе. 
 
Помимо этого, председатель Московской областной думы сообщил, что в проекте областного бюджета на 2024 год предусмотрено почти 80 млрд рублей на социальную поддержку граждан. Вместе с главой Балашихи Сергеем Юровым Брынцалов посетил обновлённый после ремонта стационар больницы в Балашихе. 

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#мособлдума
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#медиалогия
#подмосковье
#московская область
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Политолог Маркелов заявил о разрушении бренда Байдена из-за импичмента к выборам
12 декабря 2023, 17:29

Фото: РИА Новости/Стрингер

Политолога Сергей Маркелов прокомментировал информацию о предстоящем голосовании по резолюции, санкционирующей расследование с целью вынесения импичмента президенту США Джо Байдену, и отметил, что это пагубно скажется на репутации нынешнего американского лидера к выборам.
При этом, в то, что Байдену действительно вынесут импичмент, Маркелов не верит. Однако, считает эксперт, при расследовании определённые нарушения найти всё-таки будет возможным.

«Для тех, кто это затеял, было бы хорошо, если после этого он снял свою кандидатуру с предвыборной гонки. Но даже если этого не произойдёт, Байден войдёт туда абсолютно уничтоженным, искалеченным, а его личный бренд будет разрушен, что явно скажется на результатах выборов», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Маркелов.

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#сша
#эксперт
#бренд
#байден
#выборы
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Встреча Зеленского с премьер-министром Кабо-Верде Коррейа-и-Cилвой привела к скандалу
В Кабо-Верде разразился кризис из-за встречи Зеленского с Коррейа-и-Силвой
12 декабря 2023, 17:25

Фото: iStock/Uldis Zile

В Кабо-Верде разразился внутриполитический кризис из-за встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьером Кабо-Верде Жозе Коррейа-и-Силвой. Об этом сообщает радиостанция RFI.
Напомним, 10 декабря Зеленский отправился на инаугурацию нового президента Аргентины Хавьера Милея. Во время своего путешествия в Латинскую Америку Зеленский встретился с премьер-министром Кабо-Верде Жозе Коррейа-и-Cилвой.

Такое шаг премьера страны не понравился президенту Жозе Марии Невешу, который даже не знал об этой встрече. Он обвинил правительство в «институциональной нелояльности» в вопросах внешней политики.
 
«С моей стороны есть глубокая странность в отношении этой встречи, и я обращу внимание на эту проблему и приму меры, которые окажутся актуальными», - заявил Невеш.

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#запад
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Для детей военнослужащих СВО организовали поездку на новогоднюю ёлку в Москве
12 декабря 2023, 17:06

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам ребёнка

170 детей из семей участников СВО посетили новогоднюю ёлку в Историческом музее в Москве. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребёнка.
Мероприятие «Новый год в Историческом»проходило 12 декабря. В рамках праздника для детей были организованы мастер-классы, викторины, экскурсия, а также, театрализованное представление.

«Сегодня в здании Исторического музея собрались дети из семей участников специальной военной операции. 170 мальчишек и девчонок из Подмосковья в возрасте от 2 до 15 лет вместе со своими мамами приехали сюда принять участие в новогоднем представлении. Сегодня Исторический музей организовал мастер-классы и экскурсии специально для них. Спасибо Министру культуры Российской Федерации Ольге Любимовой и руководству музея, что помогли нам в организации этого мероприятия», -отметила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Кроме этого, в завершение праздника дети и взрослые получили подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Стоит отметить, что привлечение жен, мам и детей участников специальной военной операции помогает им отвлечься от плохих мыслей и получить заряд позитива и энергии.

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#мероприятия
#сво
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Евросоюз намерен передать замороженные активы РФ Киеву
Bloomberg: Евросоюз разработал схему передачи замороженных активов РФ Украине
12 декабря 2023, 16:48

Фото: iStock/sinonimas

Еврокомиссия подготовила проект документа, который предусматривает дальнейшее использование замороженных российских активов. Об этом пишет Bloomberg.
Члены ЕС предлагают реинвестировать денежные средства и перевести их в бюджет объединения. Инициаторы проекта подчеркивают, что в последующем финансы будут перенаправлены Украине. 
По информации издания, речь идет о 15 млрд евро. 
 
Еврокомиссия сделала предварительные расчеты в части того, когда замороженные активы могут быть обращены в пользу Украины. Предполагается, что финансы поступят в бюджет ЕС с 2024 по 2027 годы. 

Прежде сообщалось, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что о новом транше военной помощи Украине, страны-члены союза договориться не смогли.

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#евро
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