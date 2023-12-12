Зеленский раскрыл численность сухопутных войск Украины

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Численность сухопутных войск Вооруженных сил Украины составляет более 600 тысяч солдат. Такое число озвучил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.
«Сухопутные войска Украины. Около 600 тысяч воинов разных родов войск», — написал глава Украины.В январе 2022 года, как писали украинские СМИ, численность Сухопутных войск не превышала 250 тысяч человек. Сухопутные войска являются самым крупным видом ВСУ. В него входят противовоздушная оборона, механизированные бригады, артиллерия войска связи и другие подразделения.
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