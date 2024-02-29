В Вашингтоне размышляют над реакцией Москвы на конфискацию ее активов

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Заместитель министра финансов США Брайан Нельсон заявил, что США и их союзники обсуждают ответные меры Москвы на арест российских активов, сообщает информационное агентство ТАСС.
По словам замминистра, Москва обсуждает, какие меры принять и как ответить.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что если Запад начнет арестовывать российские активы, то это только ухудшит ситуацию.
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Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что если Запад начнет арестовывать российские активы, то это только ухудшит ситуацию.
«Этими решениями подрываются основы мировой финансовой системы, которые складывались десятилетиями. У нас есть чем ответить», – подчеркнул он.
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Александр Климов