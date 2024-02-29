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В Вашингтоне размышляют над реакцией Москвы на конфискацию ее активов

Минфин: Вашингтон и союзники обсуждают действия России на конфискацию ее активов
29 февраля 2024, 02:25
Фото: iStock/Jon Rehg

Фото: iStock/Jon Rehg

Заместитель министра финансов США Брайан Нельсон заявил, что США и их союзники обсуждают ответные меры Москвы на арест российских активов, сообщает информационное агентство ТАСС.
По словам замминистра, Москва обсуждает, какие меры принять и как ответить.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что если Запад начнет арестовывать российские активы, то это только ухудшит ситуацию.


«Этими решениями подрываются основы мировой финансовой системы, которые складывались десятилетиями. У нас есть чем ответить», – подчеркнул он.

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#минфин
#санкции
#сша
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Депутат Журавлев заявил об исключительной роли российских миротворцев в Армении
28 февраля 2024, 23:04

Фото: istockphoto.com/alexis84

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что российские миротворцы играют важную роль в сохранении территориальной целостности Армении.
«Уверен, что российские миротворцы в Армении являются гарантией её территориальной целостности, а стоит Еревану их выдворить, за страну больше никто не даст и ломаного гроша. Армянские политики либо этого не понимают, либо делают вид, специально добиваясь, чтобы в государстве был установлен западный протекторат», — отметил в беседе с NEWS.ru Журавлев.

Он напомнил, что Россия оказалась единственной страной, которая попыталась содействовать урегулированию конфликта в Карабахе.

Ранее в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявил премьер-министр этой страны Никол Пашинян заявил, что Армения не является союзником Москвы в украинском вопросе и не поддерживает действия РФ на Украине.

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#россия
#страны
#армения
#рф
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Израиль и ХАМАС достигли соглашения по доставке в Газу гуманитарной помощи
28 февраля 2024, 21:39

Фото: iStock/Raul C

Между ХАМАС и Израилем достигнуто принципиальное соглашение по вопросу о доставке гуманитарной помощи в Газу. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
«Достигнуто принципиальное соглашение между движением и Израилем о доставке помощи в Газу», - отметил представитель палестинской стороны. Его процитировал телеканал.
О деталях договоренностей между сторонами конфликта по этому вопросу представитель ХАМАС не сообщил.

Кабинет безопасности израильского правительства, соберется 29 февраля вечером в комплексе Минобороны в Тель-Авиве для обсуждения ещё одной сделки с ХАМАС об освобождении заложников.

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о режиме прекращения огня в секторе Газа, который может быть достигнут специальным соглашением в ближайшие несколько дней.

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#израиль
#соглашение
#сделки
#палестина
#гуманитарная помощь
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ChadOne: Группа военных направилась к президентскому дворцу в столице Чада
28 февраля 2024, 21:01

Фото: iStock/Jon_Brown

Группа военных намерена взять штурмом президентский дворец в столице Чада Нджамене, об этом сообщает ChadOne.
Напомним, утром 28 февраля стало известно об обстреле здания Национального управления безопасности Чада. В атаке обвинили силы оппозиционной Социалистической партии без границ (PSF), которой управляет Яя Дилло (двоюродный брат нынешнего президента страны).

После этого стало известно, что танки и бронетехника перекрыли центр столицы, сейчас же группа военных направляется на штурм президентского дворца.

В настоящий момент Чадом управляет военный совет под руководством президента переходного периода Махамата Идриса Деби. Обострении ситуации произошло в преддверии президентских выборов, которые должны состояться 6 мая.

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#африка
#военные
#президент
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Раскрыто пророчество Жириновского о ситуации в Приднестровье
В сети нашли пророчество Жириновского об ответе РФ на угрозу Приднестровью
28 февраля 2024, 20:52

Фото: сайт Кремля

В России вспомнили пророческие слова политика и сооснователя партии ЛДПР Владимира Жириновского о ситуации в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР). Об этом сообщает Telegrаm-канал «Пул N3».
Приводится видео, на котором Жириновский заявляет, что ответ России на попытку Запада обострить ситуацию в Приднестровье будет жёстким.

Жириновский заявлял, что западные политики «кровью умоются» и «не успеют добежать до кишинёвского аэропорта».

Также в этом видео политик говорил, что Западу никто не поможет, поэтому Россия его достанет.

Ранее власти непризнанной ПМР обратились к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии.

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#владимир жириновский
#молдова
#россия
#приднестровье
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На Украине опровергли заявление Польши о полном закрытии торговых границ
28 февраля 2024, 20:29

Фото: iStock/Stadtratte

Вопрос закрытия границы Украины и Польши для товаров не затрагивался в ходе четырёхчасовых переговоров представителей стран. Об этом сообщил украинский замминистра экономики Тарас Качка.
Ранее в этот день премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна ведёт переговоры с Украиной о временном закрытии всей границы для перевозки товаров.

Качка заявил, что во время переговоров речь о закрытии границы не шла, поскольку такое решение сильно ударит по экономической системе обеих стран. К тому же, транзит продукции является жизненно важным для государств.

Вместе с тем он отметил, что переговоры между Варшавой и Киевом были продуктивными, представителям удалось найти общий язык. В настоящее время, по словам Качки, ведётся работа над конструктивным решением о разблокировке границы с учётом интересов как польских фермеров, так и украинских властей.

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#украина
#польша
#переговоры
#граница
#товары
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«Крик отчаяния»: В Госдуме прокомментировали решение ПМР обратиться за помощью к РФ
Слуцкий назвал решение депутатов ПМР обратиться к России криком отчаяния
28 февраля 2024, 20:03

Фото: kremlin.ru

Решение Приднестровской Молдавской Республики обратиться за помощью к России стало криком отчаяния, с таким заявлением выступил глава думского комитета по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, его цитирует «РИА Новости».
Напомним, съезд депутатов ПМР составил обращение к Государственной думе и Совету Федерации РФ с просьбой оказать Республике поддержку в условиях экономического давления со стороны Молдавии.

«Решение съезда народных депутатов Приднестровья обратиться за помощью к России из-за давления со стороны Молдавии — крик отчаяния», — заявил Слуцкий.

Политик также напомнил, что нынешняя глава Молдавии Майя Санду окончательно прекратила процесс приднестровского урегулирования, взяв курс на Запад, как это сделали на Украине.

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#молдова
#госдума
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Молдавия обвинила Приднестровье в пропаганде после обращения за помощью к РФ
В Молдавии назвали пропагандой обвинения ПМР в экономической блокаде
28 февраля 2024, 19:30

Фото: iStock/arrarorro

Вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян обвинил властей Приднестровья в пропагандистских заявлениях.
Ранее в этот день власти Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) обратились к России за помощью из-за экономической блокады со стороны Молдавии. Соответствующую резолюции приняли съездом депутатов всех уровней республики.

Серебрян подчеркнул, что Правительство Молдавии и Бюро по реинтеграции не принимают пропагандистские заявления Тирасполя, поскольку Приднестровье извлекает выгоду из политики мира, безопасности и экономической интеграции с Евросоюзом, которую продвигает Кишинёв. Он добавил, что это выгодно всем жителям, вне зависимости от того, на каком берегу Днестра они проживают.

Напомним, что Приднестровье добивалось выхода из состава Модавии ещё в годы СССР, опасаясь присоединения страны к Румынии. В 1992 году Молдавия попыталась силой исправить ситуацию, однако этого сделать не удалось, а Приднестровье стало территорией, фактически вышедшей из-под контроля Кишинёва. В настоящее время на территории республики проживает 60% русских и украинцев.

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#молдова
#россия
#обвинение
#экономика
#помощь
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«Безумное заявление»: Филиппо призвал Францию выйти из ЕС и НАТО
Филиппо призвал выйти из ЕС и НАТО после слов фон дер Ляйен о войне с РФ
28 февраля 2024, 19:26

Фото: iStock/Olivier DJIANN

После безумного заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о войне с Россией, Франции необходимо срочно выйти из НАТО и ЕС, с таким заявлением выступил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.
«Урсула фон дер Ляйен только что сделала безумное заявление о «грядущей войне» с Россией, к которой мы должны «подготовиться»! Давайте выйдем из ЕС и НАТО и защитим мир», — призвал Филиппо.

Политик отметил, что глава Еврокомиссии произнесла эти слова сразу после того, как большинство европейских лидеров отвергли не менее безумную идею французского лидера Эммануэля Макрона об отправке военнослужащих в зону спецоперации на Украине.

Напомним, в Германии заметили, что канцлер ФРГ Олаф Шольц буквально поставил Макрона на место. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#франция
#россия
#украина
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«Поставил на место»: В Германии пришли в шок от резкого манёвра Шольца в отношении Макрона
Tagesspiegel: Шольц поставил Макрона на место после слов о ВС НАТО на Украине
28 февраля 2024, 18:54

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Канцлер ФРГ Олаф Шольц поставил президента Франции Эммануэля Макрона на место после его слов о военнослужащих НАТО на Украине, об этом пишет немецкое издание Tagesspielgel.
Напомним, Макрон, выступая на конференции в Париже, заявил, что европейские страны обсуждают вопрос об отправке на поля специальной военной операции на Украине военнослужащих из стран Европы и Североатлантического альянса. Шольц же, в ответ на это выступление Макрона, напомнил французскому лидеру, что между странами Европы существуют определённые договорённости, и их военнослужащие никогда официальное не отправятся на Украину.

«До сих пор Макрон и Шольц не вступали в настолько открытую конфронтацию. Следует ожидать раздраженной реакции в правительственных кругах за пределами ведомства федерального канцлера по поводу того, как бесцеремонно Шольц поставил Макрона на место», — пишет автор статьи.

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#франция
#германия
#европа
#нато
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