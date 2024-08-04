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Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил в социальной сети X, что некоторые из самых ярых сторонников продолжения конфликта в Украине получают деньги от Киева.
Сакс разоблачил сторонников конфликта на Украине и подчеркнул, что они получают финансовую поддержку из Киева.
По словам бизнесмена, с самого начала украинского конфликта США считали, что «российские агенты» выступают против участия Вашингтона в кризисе. Однако ситуация оказалась иной, и он назвал каждое обвинение признанием.
Ранее Сакс заявил о скором поражении Украины.
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«Некоторые из наиболее видных сторонников войны получают зарплату от Украины», – подчеркнул он
По словам бизнесмена, с самого начала украинского конфликта США считали, что «российские агенты» выступают против участия Вашингтона в кризисе. Однако ситуация оказалась иной, и он назвал каждое обвинение признанием.
Ранее Сакс заявил о скором поражении Украины.
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Александр Климов