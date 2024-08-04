«РВ»: бойцы группировки «Центр» стремительно прорываются к Покровску

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Бойцы группировки войск «Центр» окружают группировку ВСУ в Желанном, прорываясь к Покровску. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что наступая на Покровском направлении российские военные прорывают оборону украинских войск за Очеретино.
В результате фланговых ударов штурмовикам ВС РФ удалось взять Желанное, атакуя западнее и восточнее населённого пункта, и забирая опорники ВСУ.
Военно-аналитический ресурс DS, работающий на Главное управление разведки Украины, выпустил сообщение о крайне тяжёлом положении армии на данном направлении из-за успешных атак российской группировки «Центр».
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В результате фланговых ударов штурмовикам ВС РФ удалось взять Желанное, атакуя западнее и восточнее населённого пункта, и забирая опорники ВСУ.
Военно-аналитический ресурс DS, работающий на Главное управление разведки Украины, выпустил сообщение о крайне тяжёлом положении армии на данном направлении из-за успешных атак российской группировки «Центр».
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Анастасия Чинкова