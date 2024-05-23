Задержан руководитель департамента по обеспечению госзаказа МО РФ Вертелецкий

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За взятку в особо крупном размере задержан офицер департамента по обеспечению госзаказа Минобороны РФ Владимир Вертелецкий. Об этом сообщает Baza со ссылкой на военкоров.
По данным Telegram-канала «Два майора», Вертелецкого подозревают во взятке в особо крупном размере. Предполагается, что офицер получил автомобиль и дом от предпринимателя, который работает с гособоронзаказом, и оформил полученное на родственников.
Предварительно, Вертелецкий отдавал знакомым предпринимателям выгодные государственные тендеры. Его задержали прямо на рабочем месте.
В четверг, 23 мая, также задержали начальника Главного управления связи Вооруженных сил, заместителя начальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Известно о возбуждении дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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Предварительно, Вертелецкий отдавал знакомым предпринимателям выгодные государственные тендеры. Его задержали прямо на рабочем месте.
«Вон Вертелецкого из Департамента обеспечения гособоронзаказа увезли в "воронке"», — подтвердил военкор Юрий Котенок.
В четверг, 23 мая, также задержали начальника Главного управления связи Вооруженных сил, заместителя начальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Известно о возбуждении дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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Элина Позднякова