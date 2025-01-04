Илон Маск прокомментировал бой на ножах российского штурмовика и бойца ВСУ

Фото: istockphoto/Grandfailure
Американский предприниматель и изобретатель, будущий член администрации президента США Дональда Трампа Илон Маск прокомментировал смертельную схватку на ножах между штурмовиком из Якутии с позывным Тута и украинским солдатом. Эксцентричный миллиардер сказал, что у него в спальне в стену «на всякий случай» вмонтирован траншейный нож времён Первой мировой войны.
Об этом владелец компаний SpaceX и Tesla написал на своей странице в социальной сети X. По словам Маска, в ближнем бою такое оружие намного полезнее, чем автомат или пистолет.
Ранее в интернете разошлось видео, заснятое нашлемной камерой украинского солдата. На ней запечатлена его отчаянная рукопашная схватка с российским штурмовиком. Побеждённый в этом ножевом бою украинец просит российского бойца оставить его и дать умереть. Тот выполняет просьбу поверженного противника. После этого военнослужащий ВСУ подрывает себя гранатой.
Штурмовика ВС РФ из Якутии с позывным Тута зовут Андрей Григорьев. Он служит в 39-й бригаде Вооружённых сил РФ. Рассказывая о поединке, он отметил, что они с украинцем оба понимали, что схватка в любом случае закончится смертью одного из них. По словам российского бойца, в том же бою солдат ВСУ ранее убил его друга.
Бой произошёл в районе населённого пункта Трудовое в Донецкой Народной Республике. Там украинские войска пытались контратаковать.
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Ранее в интернете разошлось видео, заснятое нашлемной камерой украинского солдата. На ней запечатлена его отчаянная рукопашная схватка с российским штурмовиком. Побеждённый в этом ножевом бою украинец просит российского бойца оставить его и дать умереть. Тот выполняет просьбу поверженного противника. После этого военнослужащий ВСУ подрывает себя гранатой.
Штурмовика ВС РФ из Якутии с позывным Тута зовут Андрей Григорьев. Он служит в 39-й бригаде Вооружённых сил РФ. Рассказывая о поединке, он отметил, что они с украинцем оба понимали, что схватка в любом случае закончится смертью одного из них. По словам российского бойца, в том же бою солдат ВСУ ранее убил его друга.
Бой произошёл в районе населённого пункта Трудовое в Донецкой Народной Республике. Там украинские войска пытались контратаковать.
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Александр Бойцов