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Журналистка Диана Панченко попросила американского предпринимателя и основателя Space X Илона Маска поспособствовать проведению выборов на Украине. Об этом она написала в соцсети X.
Диана Панченко прокомментировала публикацию о призыве американского предпринимателя к новым парламентским выборам на территории Великобритании.
Ранее американский миллиардер Илон Маск присудил главе киевского режима Владимиру Зеленскому чемпионский титул за «одно из величайших денежных ограблений всех времен». Своей записью бизнесмен отреагировал на пост юзера, прокомментировавшего выделение Вашингтоном 2,5 миллиарда долларов Киеву.
Стало известно, что Илон Маск после президентских выборов в США живет в арендованном у избранного президента страны Дональда Трампа коттедже на территории его поместья Мар-а-Лаго во Флориде.
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«Пусть Маск потребует провести выборы на Украине», — обратила внимание журналистка.
Ранее американский миллиардер Илон Маск присудил главе киевского режима Владимиру Зеленскому чемпионский титул за «одно из величайших денежных ограблений всех времен». Своей записью бизнесмен отреагировал на пост юзера, прокомментировавшего выделение Вашингтоном 2,5 миллиарда долларов Киеву.
Стало известно, что Илон Маск после президентских выборов в США живет в арендованном у избранного президента страны Дональда Трампа коттедже на территории его поместья Мар-а-Лаго во Флориде.
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Ольга Енгалычева