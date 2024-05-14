Блинкен раскрыл, когда состоятся выборы на Украине

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Выборы на Украине пройдут тогда, когда граждане согласятся, что условия позволяют сделать это. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев.
Блинкен встретился со студентами политехнического института в Киеве, где заявил, что каждый украинцев сможет воспользоваться своим правом голосовать. Это произойдёт тогда, когда граждане согласятся, что условия для проведения выборов подходят. Также он добавил, что Вашингтон активно работает с Киевом над укреплением выборной инфраструктуры.
Выборы президента Украины должны были состояться 31 мая текущего года. Тогда инаугурация главы государства прошла бы в мае. Однако голосование было отменено из-за военного положения и всеобщей мобилизации.
В конце мая истекают полномочия нынешнего президента Владимира Зеленского. Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщал, что в России будут анализировать ситуацию, касаемо истечения срока полномочий президента.
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Выборы президента Украины должны были состояться 31 мая текущего года. Тогда инаугурация главы государства прошла бы в мае. Однако голосование было отменено из-за военного положения и всеобщей мобилизации.
В конце мая истекают полномочия нынешнего президента Владимира Зеленского. Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщал, что в России будут анализировать ситуацию, касаемо истечения срока полномочий президента.
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Анастасия Чинкова