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Украина никак не поймет, что Донбасс и Крымский полуостров желают оставаться частью Российской Федерации. Об этом в беседе с YouTube-каналом Daniel Davis / Deep Dive высказался экс-помощник американского Минобороны Час Фриман.
«Большинство украинцев на самом деле хотят урегулирования путем переговоров, но у них нереальные цели, как, например, вернуть Крым, который населен людьми, которые не заинтересованы в том, чтобы быть частью Украины, и неоднократно давали это понять, <…> и то же самое с Донбассом», — сказал собеседник.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года в результате референдума, Донбасс — в сентябре 2022 года. Российская сторона не раз отмечала, что вопрос новых регионов страны решен окончательно и бесповоротно. Украина же уверена в нелегитимности голосований и не признает их результаты.
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