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Турецкий аналитик Энгин Озер заявил, что украинский народ готовят к референдуму и мирным переговорам с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно мнению эксперта, переговоры, вероятно, начнутся в середине декабря этого года. Турецкий аналитик напомнил слова украинского лидера Владимира Зеленского, который накануне сообщил, что РФ могут пригласить на мирную конференцию, что является крайне важным событием.
Однако, как отметил Озер, позиции сторон мирных переговоров ещё слишком далеки друг от друга. При этом Зеленский будет усиливать мирную риторику до ноября, так как военная помощь от Соединенных Штатов остается под вопросом из-за предстоящих президентских выборов, добавил он.
Эксперт заключил, что инициативы и роль посредника КНР увеличивает надежды на мир.
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Однако, как отметил Озер, позиции сторон мирных переговоров ещё слишком далеки друг от друга. При этом Зеленский будет усиливать мирную риторику до ноября, так как военная помощь от Соединенных Штатов остается под вопросом из-за предстоящих президентских выборов, добавил он.
Эксперт заключил, что инициативы и роль посредника КНР увеличивает надежды на мир.
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Екатерина Коршунова