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В Турции рассказали о подготовке Украины к мирным переговорам с Россией

Энгин Озер: Киев готовится к референдуму и переговорам с Россией в декабре
12 августа 2024, 08:15
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Турецкий аналитик Энгин Озер заявил, что украинский народ готовят к референдуму и мирным переговорам с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно мнению эксперта, переговоры, вероятно, начнутся в середине декабря этого года. Турецкий аналитик напомнил слова украинского лидера Владимира Зеленского, который накануне сообщил, что РФ могут пригласить на мирную конференцию, что является крайне важным событием.

Однако, как отметил Озер, позиции сторон мирных переговоров ещё слишком далеки друг от друга. При этом Зеленский будет усиливать мирную риторику до ноября, так как военная помощь от Соединенных Штатов остается под вопросом из-за предстоящих президентских выборов, добавил он.



Эксперт заключил, что инициативы и роль посредника КНР увеличивает надежды на мир.

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США отправят на Ближний Восток атомную подлодку
Пентагон: США отправят на Ближний Восток атомную подлодку USS Georgia
12 августа 2024, 06:10

Фото: iStock/razihusin

Министр обороны США Ллойд Остин приказал направить на Ближний Восток атомную подводную лодку USS Georgia, оснащенную управляемыми ракетами, передает пресс-служба Пентагона.
Также глава военного ведомства распорядился ускорить переброску авианосца Abraham Lincoln и истребителей F-35C в регион ответственности Центрального командования США. На встрече со своим израильским коллегой Йоавом Галантом Остин выразил приверженность США безопасности Израиля.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты направили на Ближний Восток «крупные военные силы» и истребители F-22 ввиду возможного нападения Ирана на Израиль.

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#сша
#иран
#израиль
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В Британии рассказали о подготовке Киеву к мощному удару со стороны Москвы
The Times: Россия готовит мощный ответ на удары ВСУ по Курской области
12 августа 2024, 06:04

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Украина ожидает сильного удара со стороны России в связи с собственным наступлением в Курской области. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источник в украинском военном командовании.
По данным издания, несколько объектов в Киеве, включая здания парламента и других правительственных структур, могут быть поражены российскими ракетами.

«Россия чувствует необходимость дать жесткий ответ, чтобы показать миру, что она всемогуща. И что нечто вроде Курска не останется безнаказанным», – отмечает собеседник издания, добавив, что украинская сторона готовится к прилету «сотен ракет».

Нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область началось 6 августа и продолжается до сих пор. В частности, под ударом оказались Суджанский и Кореневский районы области. По словам главы Минздрава России Михаила Мурашко, в настоящее время в больницах находятся 69 раненых.

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Во Франции раскритиковали Зеленского из-за атаки ВСУ на ЗАЭС
12 августа 2024, 00:41

Нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) показывает, что президент Украины Владимир Зеленский и его «покровители из НАТО» готовы пойти на все, чтобы ввергнуть мир в хаос, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он подверг украинского лидера резкой критике на своей странице в социальной сети X.
«Нанеся удар по Энергодару, украинские войска вызвали пожар в системе охлаждения ЗАЭС. Хочется верить, что на этот раз катастрофы удалось избежать, но это был новый шаг на пути к катастрофе», – предупредил Филиппо, призвав остановить Североатлантический альянс и защитить мир.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал к деэскалации и переговорам на Украине на фоне атаки ВСУ на ЗАЭС.

В ночь на 11 августа ЗАЭС подверглась атаке украинского беспилотника, в результате чего возник пожар в помещениях системы охлаждения.

Предположительно, беспилотник был запущен из Никополя в Днепропетровской области. В настоящее время город находится под контролем украинского режима.

После атаки на ЗАЭС официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила Киев за ядерный терроризм.

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#запорожская аэс
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Израильская разведка заявила о готовящейся Ираном атаке в ближайшее время
12 августа 2024, 00:19

Фото: iStock/ivanmollov

Израильская разведка считает, что Иран может напасть на Израиль за несколько дней до переговоров о заложниках 15 августа. Об этом в социальной сети X сообщил корреспондент американского портала Axios Барак Равид, ссылаясь на источники.
По его словам, атака может быть ответом на смерть политического руководителя палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

Ранее заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани заявил, что Израиль заплатит высокую цену за ликвидацию Исмаила Хании. Кани также заявил, что Иран обладает значительными возможностями в случае конфликта.

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#нападение
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В МАГАТЭ прокомментировали атаку на Запорожскую АЭС
МАГАТЭ: нас уведомили об ударе по Запорожской АЭС
11 августа 2024, 23:35

Фото: istockphoto/FelixRenaud

В МАГАТЭ поступило сообщение об атаке на объекты системы охлаждения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), информируем ТАСС.
В организации также сообщили, что эксперты слышали звуки взрывов и видели дым на ЗАЭС. Какая-либо другая реакция от международной общественности на данный момент отсутствует.

После атаки на ЗАЭС официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила Киев за ядерный терроризм.

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Захарова обвинила Украину в ядерном терроризме
11 августа 2024, 23:14

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила удар Киева по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и обвинила Украине в ядерном терроризме. Таким образом пресс-секретарь МИД РФ отреагировала на обстрел украинскими войсками Запорожской атомной электростанции и последующий пожар на ней.
По ее словам, украинские власти прибегли к ядерному терроризму после того, как «под руководством коллективного Запада уничтожили свою страну, угробили народ Украины, подорвали мировую энергетическую и продовольственную безопасность».

«Где Рафаэль Гросси и всё МАГАТЭ? Где хоть какая-то имитация работы этой ооновской структуры на данном критическом направлении», – задалась вопросом дипломат.

О пожаре на Запорожской электростанции сообщил губернатор Запорожья Евгений Балицкий. По словам главы региона, пожар не угрожает ни самой станции, ни ее жителям.

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В США грубо отозвались об Украине из-за ситуации под Курском
Дэвис: Нападение ВСУ под Курском говорит о некомпетентности Киева
11 августа 2024, 21:55

Фото: istockphoto/rarrarorro

Нападение боевиков ВСУ на Курскую область говорит о том, что киевский режим некомпетентен, заявил американский офицер в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Deep Dive. Собеседник подчеркнул, что для Украины «это добром не кончится». В целом, по мнению Дэвиса, действия украинского руководства бессмысленны.
«Я считаю, <…> это некомпетентность на высших уровнях украинской стороны, потому что эти вещи не имеют смысла на оперативном, тем более тактическом и уж точно не на стратегическом уровне, если вы пытаетесь выиграть, вы не можете тратить много человеческих сил и жизней на борьбу за то, что даже не даст вам больших преимуществ», — сказал Дэвис.

Бывший военный резюмировал, что Киев перебросил боевиков с других участков фронтовой линии только, чтобы поддерживать нападение на Курскую область.

Боевики ВСУ попытались прорвать российскую оборону в приграничье 6 августа.

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Стало известно, без чего не проживет Европа
Вулин: Европе не хватит газа из других источников без поставок из РФ
11 августа 2024, 21:36

Фото: istockphoto/NiseriN

Без поставок из РФ Европе не хватит газа из других источников, сообщил в разговоре с РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин.
«Если прекратятся поставки из России, то нет достаточных объемов из других источников. Это не вопрос доброй воли», — сказал политик.

Маршрут поставок голубого топлива через газоизмерительную станцию «Суджа» — единственный для транзита газа России через украинскую республику в Европу. В прошлом году по нему поставили почти 15 миллиардов кубометров, что, согласно данным Евростата, составляло, приблизительно, 4,5% от потребления в Евросоюзе.

Город Суджа в Курской области неоднократно обстреливали боевики ВСУ.

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Захарова о ситуации под Курском: «жесткий ответ ВС РФ не заставит себя ждать»
МИД: ответ РФ на удары Киева по мирному населению не заставит себя ждать
11 августа 2024, 16:48

Фото: сайт МИД РФ

Российский дипломат Мария Захарова осудила нападение со стороны ВСУ под Курском, заявив, что «жесткий ответ ВС РФ не заставит себя ждать». Об этом сказано в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.
«…не сомневаемся, что организаторы и исполнители этих преступлений, включая их зарубежных кураторов, понесут за них ответственность. Жесткий ответ ВС России не заставит себя ждать», — сказано в официальном комментарии.

Ранее официальный представитель российского МИДа охарактеризовала действия киевского режима как террористические.

Утром, 6 августа, стало известно о попытке украинских неонацистов прорвать оборону ВС РФ в приграничье Курской области. Сейчас там ведутся ожесточенные бои.

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