В Сербии сообщили об упущенной возможности разрешить конфликт на Украине еще в 2022 году

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Вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что Россия и Украина могли заключить мирное соглашение весной 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению Вулина, этого не произошло, поскольку «Западу не нужен мир». Политик утверждает, что решение о мире на Украине принимают другие государства, которые намерены воевать с Россией «до последнего украинца».
Мирные переговоры в Стамбуле состоялись в марте 2022 года. Западные государства предложили Киеву отказаться от заключения мира с Москвой, пообещав оказать Украине военную и финансовую поддержку.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Мирные переговоры в Стамбуле состоялись в марте 2022 года. Западные государства предложили Киеву отказаться от заключения мира с Москвой, пообещав оказать Украине военную и финансовую поддержку.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова