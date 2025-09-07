Глава РФПИ заявил, что Путин и Трамп предотвратят Третью мировую войну

07 сентября 2025, 00:36

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил уверенность, что президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп способны предотвратить Третью мировую войну. О его заявлении в соцсетях пишет РИА Новости.





В своей публикации Дмитриев разместил две фотографии.



Первая — это черно-белый снимок советского лидера Иосифа Сталина, 32-го президента США Франклина Рузвельта и бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Вторая — цветное фото Путина и Трампа. К сообщению были добавлены значки российского и американского флагов, а также символ голубя мира.





«Сталин, Рузвельт и Черчилль победили во Вторую мировую войну. Путин и Трамп предотвратят Третью мировую войну», — подписал Дмитриев.