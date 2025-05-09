В России запустили проект «Из забвения в бессмертие!» для поиска предков-героев

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Волгоградская академия МВД России сообщила о старте уникального, не имеющего аналогов героико-патриотического проекта «Из забвения в бессмертие!». Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения.
Главной задачей проекта является восстановление сведений о месте и времени гибели защитников Родины.
За последние два года поисковый отряд академии МВД «Наследники Победы» вместе с другими поисковыми отрядами обнаружил останки свыше 700 солдат и офицеров Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА), которые погибли на территории Сталинградской, Тверской, Псковской и Сахалинской областей, а также в Республике Карелия. Из них всего десяти удалось вернуть имена.
Все останки были переданы в криминалистическую лабораторию Волгоградской академии МВД для проведения детального исследования и восстановления облика человека по черепу.
Уникальность проекта заключается в том, что при его реализации применяются инновационные технологии. С помощью них появилась возможность создания прижизненного облика человека по 3D-модели с использованием системы трёхмерного моделирования внешности.
Также активно применяется искусственный интеллект, позволяющий придать элементам восстановленного образа характерные черты внешности советских граждан.
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За последние два года поисковый отряд академии МВД «Наследники Победы» вместе с другими поисковыми отрядами обнаружил останки свыше 700 солдат и офицеров Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА), которые погибли на территории Сталинградской, Тверской, Псковской и Сахалинской областей, а также в Республике Карелия. Из них всего десяти удалось вернуть имена.
Все останки были переданы в криминалистическую лабораторию Волгоградской академии МВД для проведения детального исследования и восстановления облика человека по черепу.
Уникальность проекта заключается в том, что при его реализации применяются инновационные технологии. С помощью них появилась возможность создания прижизненного облика человека по 3D-модели с использованием системы трёхмерного моделирования внешности.
Также активно применяется искусственный интеллект, позволяющий придать элементам восстановленного образа характерные черты внешности советских граждан.
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Анастасия Чинкова