МИД: Россия адекватно ответит на массированные атаки дронов ВСУ

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Россия адекватно ответит на массированные атаки дронов ВСУ на Москву и Подмосковье, заявил МИД России. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Украина таким образом попыталась сорвать начавшийся диалог Москвы и Киева и не допустить реализации стамбульских договоренностей.
«Но, подчеркнем, наша принципиальная приверженность конструктивному поиску путей мирного урегулирования через диалог остается неизменной», — добавили в МИД РФ.
В министерстве напомнили, сославшись на информацию МО РФ, что в период с 20 по 23 мая зафиксировано кратное увеличение ударов — 788 налетов дронов самолетного типа и западных ракет на российскую территорию вне зоны боевых действий. В результате есть раненые и жертвы.
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