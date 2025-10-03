США официально вступили в вооруженный конфликт с наркокартелями

03 октября 2025, 07:08

NYT: США официально объявили войну наркокартелям

Фото: istockphoto / Benny Winslow

США объявили войну наркокартелям и вступили с ними в вооруженное противостояние. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на уведомление президента конгрессу.