США официально вступили в вооруженный конфликт с наркокартелями
США объявили войну наркокартелям и вступили с ними в вооруженное противостояние. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на уведомление президента конгрессу.
Издание отмечает, что новый статус военной кампании должен стать юридическим основанием для нанесенных ранее ударов по судам в Карибском море. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что любая деятельность наркокартелей приравнивается к военной агрессией против США, а представители этих формирований будут считаться незаконными комбатантами.
Недавно стало известно, что ВМС США уничтожили в международных водах Карибского моря как минимум две лодки с экипажем общей численностью до 14 человек. По неподтвержденным данным, они перевозили партию наркотических веществ из Венесуэлы.
Трамп, выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сказал, что армия США продолжить уничтожать суда, которые, как считает американская сторона, связаны с венесуэльскими наркокартелями.
