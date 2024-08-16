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Военный корреспондент Марат Хайруллин сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся взорвать «грязную бомбу». Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что, по данным источников «на той стороне», ВСУ готовятся ядерную провокацию – «грязной бомбы». Предполагается, что Украина планирует атаку на хранилище отработанного ядерного топлива АЭС – возможно, в ходе попытки захода со стороны Глухова на Рыльск.
Военкор отметил, что специальные ядерные боеголовки для этой провокации уже доставлены на предприятие «Восточный горно-обогатительный комбинат» в городе Желтые Воды Днепропетровской области.
Ранее, 15 августа, МО РФ сообщило, что за сутки украинская армия потеряла до 340 бойцов. Кроме этого, было уничтожено пять боевых машин пехоты Bradley и 14 боевых бронемашин.
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Военкор отметил, что специальные ядерные боеголовки для этой провокации уже доставлены на предприятие «Восточный горно-обогатительный комбинат» в городе Желтые Воды Днепропетровской области.
«Дорогие друзья, к сожалению к такой информации на фоне агонии украинского режима и, что важнее, стоящего за ним Запада придется относиться серьезно. Кстати говоря, очень велика вероятность удара как по Курской, так и по Запорожской АЭС», – резюмировал он.
Ранее, 15 августа, МО РФ сообщило, что за сутки украинская армия потеряла до 340 бойцов. Кроме этого, было уничтожено пять боевых машин пехоты Bradley и 14 боевых бронемашин.
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Александр Климов