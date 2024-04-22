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США могут применить ядерное оружие, чтобы избежать поражения на Украине в год выборов.
Такое предположение высказал бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue works. Это послужит России и ее армии хорошим уроком, подчеркнул он.
По мнению эксперта, Вашингтон может пойти на такой шаг из-за того, что поражение киевского режима не даст одержать нынешнему главе Белого дома победу на выборах.
При таком развитии событий администрации не удастся избежать судебных разбирательств, которые могут закончиться для них тюремным заключением, добавил он.
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По мнению эксперта, Вашингтон может пойти на такой шаг из-за того, что поражение киевского режима не даст одержать нынешнему главе Белого дома победу на выборах.
При таком развитии событий администрации не удастся избежать судебных разбирательств, которые могут закончиться для них тюремным заключением, добавил он.
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Алёна Самарева