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Два анонимных высокопоставленных американских военных чиновника допустили, что потеря Украиной истребителей F-16, переданных Западом, могла быть никак не связана с обстрелом Вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщает газета The New York Times.
Источники сомневаются в официальной позиции Украины по поводу крушения F-16.
Действующий пилот ВСУ, имя которого не разглашается, пожаловался газете на проблемы в своем подразделении. Он указал на бюрократию и устаревшие структуры.
28 августа стало известно об уничтожении первого американского истребителя F-16, поставленного ВСУ. Самолет базировался на военном аэродроме в Хмельницкой области на западе страны.
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«Два высокопоставленных военных США заявили, что дружественный огонь, вероятно, не был причиной крушения F-16», – отмечает NYT.
Действующий пилот ВСУ, имя которого не разглашается, пожаловался газете на проблемы в своем подразделении. Он указал на бюрократию и устаревшие структуры.
28 августа стало известно об уничтожении первого американского истребителя F-16, поставленного ВСУ. Самолет базировался на военном аэродроме в Хмельницкой области на западе страны.
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Александр Климов