Раскрыты две версии крушения истребителя F-16 на Украине

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Киев в качестве версии крушения истребителя F-16 рассматривает удар по нему дружественным огнем зенитно-ракетного комплекса Patriot ВСУ. Об этом сообщает The New York Times.
По словам одного из неназванных западных чиновников, есть признаки, указывающие на огонь «по своим со стороны Patriot». Согласно одной из версий, ЗРК американского производства мог случайно обстрелять истребитель.
Еще одной версией крушения является техническая неисправность самолета.
Напомним, 29 августа в генеральном штабе ВСУ подтвердили, что украинская армия потеряла первый истребитель F-16 во время боевых действий. В генштабе заявили, что боевые самолеты применили якобы во время отражений ракетного удара со стороны ВС России.
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Еще одной версией крушения является техническая неисправность самолета.
Напомним, 29 августа в генеральном штабе ВСУ подтвердили, что украинская армия потеряла первый истребитель F-16 во время боевых действий. В генштабе заявили, что боевые самолеты применили якобы во время отражений ракетного удара со стороны ВС России.
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Екатерина Коршунова