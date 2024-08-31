Раскрыты две версии крушения истребителя F-16 на Украине

В личных вещах убитых в Курской области боевиков ВСУ нашли ужасное орудие — клейматор с выбитым на нем украинским трезубцем. Об этом сообщил военкор «КП» Александр Коц. По его словам, орудие для выжигания клейма нашли бойцы добровольческого корпуса Минобороны РФ.