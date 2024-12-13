В США высказались о будущем Сирии

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Вашингтон с Анкарой пришли к согласию по видению сирийского будущего, заявил на брифинге госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Мы сосредоточены на возможности, открывающейся перед нами и сирийским народом. Мы нацелены на освобождение сирийского народа от оков Башара Асада… В ходе наших обсуждений (…) мы в широком смысле достигли соглашения о наших шагах по видению будущего Сирии», — произнес он.Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце ноября 2024 года террористы напали на Алеппо и Идлиб. Тогдашний президент Сирии Башар Асад сложил с себя полномочия, перебравшись с семьей в Россию, где получил политическое убежище. Новое временное сирийское руководство заявляло о важности отношений с РФ.
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Никита Кротов