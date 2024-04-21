В США высказались о неприемлемом поведении конгрессменов на голосовании по Украине

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Американский миллиардер Дэвид Сакс в социальной сети X раскритиковал демократов из-за размахивания украинскими флагами во время голосования по пакету помощи Киеву.
Сакс отметил, что если какой-нибудь американский политик проголосует за отправку денег США, размахивая при этом флагом другой страны, то его назовут патриотом Штатов. Однако, если политик отдаст свой голос за то, чтобы оставить американские финансы для нужд государства, к примеру, для усиления безопасности США, в таком случае он станет иностранным агентом.
Ранее американский предприниматель, основатель SpaceX Илон Маск заявил, что он крайне обеспокоен фактом отсутствия стратегии выхода из конфликта. Так он отреагировал на решение Палаты представителей Конгресса США одобрить новый пакет помощи Киеву.
Напомним, Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов.
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