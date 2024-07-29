Украинского командира зачно приговорили в России за призывы калечить пленных

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Басманный суд Москвы заочно приговорил к пяти с половиной годам лишения свободы руководителя украинского добровольческого мобильного госпиталя Геннадия Друзенко* за призывы калечить пленных российских солдат, передает информационное агентство ТАСС.
Друзенко* был признан виновным в возбуждении ненависти и вражды через Интернет. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
В июле прошлого года МВД России объявило Геннадия Друзенко в розыск. В 2022 году на него было заведено уголовное дело о разжигании ненависти.
В прямом эфире одного из украинских телеканалов Друзенко заявил, что украинские медики готовы насильно кастрировать пленных российских солдат. Позже он отказался от своего заявления, сообщив, что его слова были эмоциональным призывом к насилию и что врачи его больницы никогда не кастрировали российских бойцов.
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* внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
В июле прошлого года МВД России объявило Геннадия Друзенко в розыск. В 2022 году на него было заведено уголовное дело о разжигании ненависти.
В прямом эфире одного из украинских телеканалов Друзенко заявил, что украинские медики готовы насильно кастрировать пленных российских солдат. Позже он отказался от своего заявления, сообщив, что его слова были эмоциональным призывом к насилию и что врачи его больницы никогда не кастрировали российских бойцов.
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* внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Александр Климов