В США выступили с призывом в отношении Илона Маска

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Виталий Аньков)
Двое влиятельных сенаторов от Демократической партии США призвали американский Минюст и Пентагон расследовать предполагаемые в сообщениях контакты с Россией бизнесмена Илона Маска. Об этом сообщает Reuters.
Маск отрицает контакты с президентом России Владимиром Путиным, подчеркивая, что соблюдает требования безопасности и имеет нужный уровень допуска к секретной информации.
Сенаторы беспокоятся из-за сообщений о предполагаемых контактах миллиардера с официальными лицами России, которые, по информации The Wall Street Journal, были еще в прошлом месяце.
Сенаторы предложили рассмотреть вопрос о возможности его исключения из госзакупок, если нарушение правил подтвердится.
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Сенаторы беспокоятся из-за сообщений о предполагаемых контактах миллиардера с официальными лицами России, которые, по информации The Wall Street Journal, были еще в прошлом месяце.
Сенаторы предложили рассмотреть вопрос о возможности его исключения из госзакупок, если нарушение правил подтвердится.
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Никита Кротов