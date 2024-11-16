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В США выступили с призывом в отношении Илона Маска

Reuters: демократы призвали к расследованию возможных связей Маска с Россией
Илон Маск (Фото: РИА Новости/Виталий Аньков)

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Виталий Аньков)

Двое влиятельных сенаторов от Демократической партии США призвали американский Минюст и Пентагон расследовать предполагаемые в сообщениях контакты с Россией бизнесмена Илона Маска. Об этом сообщает Reuters.
Маск отрицает контакты с президентом России Владимиром Путиным, подчеркивая, что соблюдает требования безопасности и имеет нужный уровень допуска к секретной информации.

Сенаторы беспокоятся из-за сообщений о предполагаемых контактах миллиардера с официальными лицами России, которые, по информации The Wall Street Journal, были еще в прошлом месяце.



Сенаторы предложили рассмотреть вопрос о возможности его исключения из госзакупок, если нарушение правил подтвердится.

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