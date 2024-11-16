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Глава Тринити-колледжа Кембриджского университета профессор Салли Дэвис заявила, что «сожалеет» об учреждении фонда помощи в размере 250 тысяч фунтов стерлингов для Украины. В этом она якобы призналась на встрече с пропалестинскими студентами, передает The Times.
Уточняется, что данное признание прозвучало на фоне критики учащихся о «двойных стандартах», вызванной тем, что колледж оказал поддержку украинцам, а палестинцам — нет. Дэвис назвала ошибкой создание фонда помощи Киеву, так как это «создало прецедент» того, как высшие учебные заведения будут реагировать на иные конфликты.
Накануне Киев подписал соглашение со Всемирным банком о выделении порядка 600 млн долларов.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Накануне Киев подписал соглашение со Всемирным банком о выделении порядка 600 млн долларов.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова