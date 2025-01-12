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Лучшим примером из истории для Киева является раздел Германии по итогам Второй мировой войны. Об этом заявил бывший специальный представитель Госдепа по Украине Курт Волкер в интервью YouTube-каналу The Cipher Brief.
Он подчеркнул, что в конституции ФРГ всегда подразумевалось стремление к объединению всех немецких земель. Но вместе с тем все было согласны, что не следует делать это военным путём.
Волкер призвал Украину занять аналогичную позицию по отношению к новым регионам России, но с дачей обещания отказаться от военного решения вопроса, при этом без формального признания их потери.
Таким образом, экс-чиновник призвал Украину не признавать факт перехода регионов под контроль России, но дать обещание, что Киев не станет возвращать их военными методами.
Ранее издание Rebelion писало, что Запад собирается разделить Украину на несколько зон, что напоминает стратегии распределения территории, которые использовались в прошлых конфликтах. Так, например, это произошло в операции «Барбаросса» в ходе Второй мировой войны, когда Украина входила в состав СССР.
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Волкер призвал Украину занять аналогичную позицию по отношению к новым регионам России, но с дачей обещания отказаться от военного решения вопроса, при этом без формального признания их потери.
Таким образом, экс-чиновник призвал Украину не признавать факт перехода регионов под контроль России, но дать обещание, что Киев не станет возвращать их военными методами.
Ранее издание Rebelion писало, что Запад собирается разделить Украину на несколько зон, что напоминает стратегии распределения территории, которые использовались в прошлых конфликтах. Так, например, это произошло в операции «Барбаросса» в ходе Второй мировой войны, когда Украина входила в состав СССР.
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Анастасия Чинкова