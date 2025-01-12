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Украинская журналистка Диана Панченко ответила на оскорбление экс-премьера Британии Бориса Джонсона в адрес президента РФ Владимира Путина в социальной сети X.
«Украинцы умирают уже три года из-за этого человека и его действий», — обратила внимание Диана Панченко.
Журналистка отметила, что специальная военная операция на Украине должна была завершиться в марте 2022 года, если бы не действия Бориса Джонсона, который способствовал растягиванию конфликта.
До этого в интервью Delfi бывший премьер Британии обратился к президенту Российской Федерации с нецензурными словами.
Борис Джонсон подчеркнул, что «Эстония, Латвия, Литва и Украина не являются частью Российской империи».
Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп не намерен идти на уступки российскому президенту Владимиру Путину в вопросе разрешения конфликта на Украине, заявил в среду Кит Келлог, спецпосланник по Украине в администрации Трампа.
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