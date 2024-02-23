В Пентагоне заявили об успехах ВСУ на фронте

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Заместитель представителя Пентагона Сабина Сингх заявила, что украинские войска продвигаются на востоке и юге страны, сообщает ТАСС.
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что страна приняла десятки БТР М113 и ожидает получения еще нескольких сотен.
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Александр Климов