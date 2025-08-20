В США ввели санкции против МУС
Государственный департамент США 20 августа объявил о введении санкций в отношении ещё четырёх сотрудников Международного уголовного суда (МУС).
Под ограничения попали судьи Кимберли Прост и Николя Янн Гийу, а также заместители прокурора Нажат Шамим Хан и Маме Мандиайе Нианг. В заявлении отмечается, что Прост была включена в санкционный список за решение санкционировать расследование действий американских военнослужащих в Афганистане, Гийу — за решение о выдаче МУС ордеров на арест премьер‑министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта. Заместители прокурора попали под ограничения «за продолжающееся содействие незаконным действиям МУС против Израиля».
Ранее, 5 июня, Госдепартамент уже вводил санкции против четырёх судей МУС — из апелляционного отделения Соломи Балунги Босса и Луис Дель Кармен Ибанес Каррансы, а также против Рейн Аделаиде Софи Алапини Гансу и Бети Холер из досудебного и судебного отделений.
Тогда американские власти заявили, что эти лица злоупотребляли полномочиями МУС и непосредственно участвовали в «преступлениях суда» в отношении США и Израиля.
