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Многие западные страны пересматривают подход к военной службе и отдают предпочтение обязательному призыву в армию для подготовки к конфликту с Россией, заявил аналитик Института исследований внешней политики Роберт Гамильтон, передает CNN.
«Это трагическая правда, что в 2024 году мы сталкиваемся с вопросом, как мобилизовать миллионы людей и бросить их в мясорубку потенциальной войны», – рассказал он.
Гамильтон добавил, что Запад был вынужден занять данную, поскольку его «загнала Россия».
По мнению эксперта, риск большой войны в Европе возрос после начала боевых действий на Украине. Как отмечает телеканал, некоторые европейские страны вновь ввели или расширили обязательную военную службу перед лицом растущей российской угрозы. Ожидается, что будут расширены и другие меры по укреплению обороноспособности.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад во главе с США мобилизует все свои силы для сдерживания России и Китая. По его главы МИД РФ, Соединенные Штаты «поработили Европу и целиком поставили ее на службу своей стратегии доминирования».
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