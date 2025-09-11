Белгородский губернатор рассказал о тяжелой обстановке после атаки дронов
Белгородская область подверглась очередной массированной атаке украинских дронов. Об этом сообщил в своем блоге губернатор Вячеслав Гладков.
Глава региона охарактеризовал текущую обстановку в Белгороде и Белгородском районе как «тяжелую». По словам Гладкова, власти пока не могут позволить возобновить работу крупных торговых центров.
Все школы в регионе переведены на дистанционное обучение. Решения о формате занятий в высших учебных заведениях будут приниматься ректорами, добавил губернатор.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: