Белгородский губернатор рассказал о тяжелой обстановке после атаки дронов

11 сентября 2025, 09:30

Гладков: произошла массированная атака дронов, работа крупных ТЦ не возобновлена

Фото: iStock/Oselote

Белгородская область подверглась очередной массированной атаке украинских дронов. Об этом сообщил в своем блоге губернатор Вячеслав Гладков.