В Запорожской области ВСУ ударили дронами по двум школьным автобусам

11 сентября 2025, 11:17

Фото: iStock/NiseriN

ВСУ атаковали беспилотниками два школьных автобуса и территорию учебного заведения в Васильевке Запорожской области. Об этом в своем блоге сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.