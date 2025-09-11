В Запорожской области ВСУ ударили дронами по двум школьным автобусам
ВСУ атаковали беспилотниками два школьных автобуса и территорию учебного заведения в Васильевке Запорожской области. Об этом в своем блоге сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
По его словам, на территории школы детей и сотрудников не было, никто не пострадал. После атаки учебное заведение перешло на дистанционное обучение, отметил Балицкий.
ВСУ неоднократно атаковали школьные автобусы в Запорожской области. Утром 4 февраля этого года украинский БПЛА нанес удар по автобусу, перевозившему детей в Васильевку на занятия.
