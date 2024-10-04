В США заканчивается важный вид оружия

Фото: istock/dangutsu
Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что запас дальнобойных ракет на складах США ограничен, и передача этих вооружений Киеву возможна только без ущерба для боеготовности США.
«У нас ограниченный запас дальнобойных ракет, и только несколько стран обладают ими. Мы всегда должны оценивать нашу боевую готовность, когда принимаем решения», — подчеркнула Сингх на пресс-брифинге.Тем временем, Россия продолжает выражать недовольство поставками вооружений Украине, считая их препятствием для урегулирования конфликта. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что такие поставки вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Он также добавил, что любые грузы с оружием для
Украины станут законной целью для России.
Кремль подчеркивает, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и может иметь негативные последствия для ситуации в регионе.
Читайте также:
Зеленский взбесился: президент Украины угрожает Западу
Антонов: США ведут мир к ядерному конфликту
Госдеп США опасается, что Израиль растянет силы на два фронта
Елена Перлова