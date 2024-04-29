В США заявили о получении Украиной военной помощи

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Украина уже начала получать военную помощь, о которых ранее власти Соединенных Штатов объявляли в рамках возобновления военной помощи. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает РИА Новости.
«Помощь на Украину идет. Они в настоящее время получают эту поддержку в безопасности», – заявила Жан-Пьер.До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры Киева и Вашингтона велись о военной, финансовой и политической поддержки Киева на 10 лет, а также о совместном производстве вооружения. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий назвал слова украинского лидера «собственным пиаром». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Также недавно Зеленский на встрече с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом выдвинул обвинения НАТО.
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Алина Юрчак