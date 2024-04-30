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Стало известно о планах США запретить импорт обогащенного урана из России

Bloomberg: правительство США изучает вопрос запрета на импорт российского урана
30 апреля 2024, 01:07
Фото: istock / Yury Karamanenko

Фото: istock / Yury Karamanenko

Американские власти рассматривают возможность ввести запрет на импорт российского обогащенного урана. О планах Белого дома стало известно изданию Bloomberg.
По информации агентства, сейчас изучением вопроса занимаются представители Совета национальной безопасности Белого дома, министерства энергетики и других профильных ведомств.

Напомним, в декабре 2023 года палата представителей конгресса одобрила инициативу о запрете импорта урана, произведенного в Российской Федерации или ее предприятиями, до 2040 года.



Невзирая на то, что решение по этому вопросу еще не приняли, источники утверждают, что исполнительная власть склоняется к тому, чтобы конгресс принял соответствующее законодательство. По информации минэнерго, РФ — крупнейший поставщик урана для США, который обеспечивает практически четверть всего топлива, используемого в государстве. В обмен на уран Москва получает порядка 1 миллиарда долларов ежегодно.

Ранее сообщалось, что США и Китай стали главными покупателями урана из России в 2023 году. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#власть
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#дома
#импорт
#рф
Украина провела переговоры с США по гарантиям безопасности для Киева
Украина и Штаты провели третий раунд переговоров по гарантиям безопасности
30 апреля 2024, 01:18

Фото: istock / PromesaArtStudio

Власти Украины и Соединенных Штатов провели третий раунд переговоров по гарантиям безопасности для Киева. Об этом проинформировали в офисе Владимира Зеленского, передает РИА Новости.
«Руководитель офиса главы государства Андрей Ермак провел третий раунд переговоров с США по подготовке к заключению двустороннего соглашения по безопасности», — утоняют в заявлении.
Стороны, обсуждая текст проекта соглашения, обратили внимание на серьезный прогресс по согласованию главных положений документа, а также скорректировали алгоритм последующих действий.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Украина уже начала получать военную помощь, о которых ранее власти Соединенных Штатов объявляли в рамках возобновления военной помощи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#соглашения
#новости
#владимир зеленский
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В ООН высказались об убийствах Украиной российских журналистов
Полянский: Киев бравирует причастностью к покушениям на журналистов из России
30 апреля 2024, 00:53

Фото: istock / bwb-studio

Киев открыто бравирует причастностью к убийствам российских журналистов. Об этом в ходе 46-ой сессии Комитета по информации Генеральной ассамблеи ООН заявил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский, передает ТАСС.
«Экстремальным проявлением нетерпимости к другим точкам зрения стали целенаправленные жестокие убийства российских журналистов, реализуемые террористическими методами», — заявил он.
Полянский напомнил, что только за последнее время от рук украинских спецслужб и их агентуры погибли Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), Дарья Дугина, Олег Клоков, военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, военкор «Известий» Семен Еремин и военкор «России 24» Борис Максудов.

Зампостпреда отметил, что на все эти преступления Украины западные кураторы сознательно закрывают глаза.

До этого сообщалось, что США сорвали участие представителя России в работе комитета ГА ООН. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#киев
#полянский
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США сорвали участие представителя России в работе комитета ГА ООН
Полянский: США не выдали визу российскому делегату для участия в заседании ООН
29 апреля 2024, 23:36

Фото: istock / Viktor Sidorov

Соединенные Штаты не выдали визу делегату РФ для участия в заседании Комитета по информации Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.
«В очередной раз вынуждены начать выступление в Комитете по информации с вопроса о том, что американская сторона продолжает систематически злоупотреблять положением страны, принимающей у себя штаб-квартиру ООН», — заявил Полянский.
Как утверждает дипломат, участие представителя делегации Российской Федерации в работе 46-й сессии Комитета по информации ГА ООН сорвали, несмотря на своевременную подачу документов.

Ранее в Совфеде оценили предложение США о мирных переговорах по Уставу ООН. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#страны
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#новости
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В США заявили о получении Украиной военной помощи
Карин Жан-Пьер: Киев уже получает вооружения, о которых ранее объявили США
29 апреля 2024, 23:18

Фото: istock / Sinenkiy

Украина уже начала получать военную помощь, о которых ранее власти Соединенных Штатов объявляли в рамках возобновления военной помощи. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает РИА Новости.
«Помощь на Украину идет. Они в настоящее время получают эту поддержку в безопасности», – сообщила Жан-Пьер.
До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры Киева и Вашингтона велись о военной, финансовой и политической поддержки Киева на 10 лет, а также о совместном производстве вооружения. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий назвал слова украинского лидера «собственным пиаром». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Также недавно Зеленский на встрече с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом выдвинул обвинения НАТО.

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#украина
#дома
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Захарова ответила на предложение Блинкена о мирных переговорах по Уставу ООН
Захарова напомнила, что РФ ещё в 2022 году подтверждала готовность к переговорам
29 апреля 2024, 22:40

Фото: сайт МИД РФ

Россия ещё в 2022 году заявляла о готовности к мирным переговорам по Украине. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своём Telegram-канале.
Таким образом она ответила на слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который в понедельник выразил надежду на согласие России участвовать в переговорах по Украине, основанных на принципах международного сообщества и Устава ООН.

Кроме того, Захарова напомнила, что Россия также показывала уважение к международному праву, инициировав Минские соглашения и их закрепление в формате резолюции Совета безопасности ООН.

По словам представителя МИД РФ, именно США заставили киевское руководство запретить проведение переговоров с Россией.

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#сша
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#мария захарова
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Чехия обвинила Россию во взрывах на складах со снарядами для Киева
Полиция Чехии обвинила ГРУ РФ во взрывах на складах со снарядами для Украины
29 апреля 2024, 22:29

Фото: iStock/Konoplytska

Чехия обвинила Главное разведывательное управление (ГРУ) Минобороны России в причастности к двум взрывам на складах боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе полиции страны.
Отмечается, что взрывы, о которых идёт речь, произошли в октябре и декабре 2014 года. Инциденты случились на складах боеприпасов немецкой компании Imex в Чехии, на которых хранились снаряды для продажи Украине.

В результате этих взрывов погибли два чеха, общий ущерб превысил миллиард крон.

После произошедшего власти Чехии объявили в розыск граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова, которые приезжали в ту местность, где произошли взрывы.

Сейчас чешская полиция пересмотрела дело и пришла к выводу, что взрывы были не отдельной акцией, а якобы лишь одним элементом «долгосрочной диверсионной операции российской военной разведки», целью которой было не допустить передачу оружия украинской стороне.

При этом полиция объявила о нехватке информации и о том, что подозреваемые россияне находятся на родине, а российские власти отказались удовлетворить запросы. В данный момент дело отложено.

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#чехия
#россия
#обвинение
#склад
#боеприпасы
#украина
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Зеленский на встрече со Столтенбергом выдвинул обвинения НАТО
Зеленский обвинил НАТО в невыполнении соглашений
29 апреля 2024, 22:03

Фото: iStock/Michele Ursi

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил НАТО в невыполнении двух важных пунктов по оказанию помощи ВСУ. Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.
По словам Зеленского, перехват инициативы, мощь украинской армии, развёртывание контрнаступлений и стабилизация на фронте зависят от трёх основных пунктов. Первое – это финансирование, за которое положительно проголосовали партнёры на двустороннем уровне. Второе – это своевременные поставки вооружения. И третье – что конкретно доедет до Украины.

Президент подчеркнул, что страны НАТО выполнили лишь первый пункт, а продвижений в оставшихся пока не видно.

Ранее в понедельник стало известно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг с необъявленным визитом прибыл в Киев, где встретился с Зеленским.

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#украина
#владимир зеленский
#йенс столтенберг
#помощь
#обвинение
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В Британии признали, что антироссийские санкции не работают
Британский депутат Болдуин признала, что антироссийские санкции не работают
29 апреля 2024, 21:31

Фото: iStock/nevenmn

Антироссийские санкции не работают. Такое заявление в интервью газете Financial Times сделала председатель специального комитета казначейства Палаты общин Великобритании Харриет Болдуин.
Она подчеркнула, что введённые против России санкции не имели того эффекта, которого от них ожидали, а именно, создания проблем внутри российской экономики. Наоборот, по данным Международного валютного фонда, экономика России по итогам текущего года может стать одной из сильнейших в мире.

Болдуин заявила, что чем дольше остаются активными санкционные ограничения, тем больше возникает способов для их обхода.

Политик подчеркнула, что ключевой мерой стало установление Соединёнными Штатами потолка цен на нефть из России. Однако данная мера работает не так эффективно, как прогнозировалось.

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#великобритания
#россия
#санкции
#ограничения
#экономика
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В Совфеде оценили предложение США о мирных переговорах по Уставу ООН
Сенатор Джабаров раскритиковал предложенные США переговоры по Уставу ООН
29 апреля 2024, 21:01

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

США давно прекратили бы поставлять вооружение на Украины и призвали Киев к переговором с Россией, если бы хотели. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
Он подчеркнул, что Соединённые Штаты уже давно не действовали в соответствии с нормами международного права. Они продолжают поставлять оружие и разжигать конфликт.

Джабаров назвал абсурдом такие действия США на фоне призывов к России действовать в соответствии с нормами международного права.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду на согласие России обсудить украинский конфликт, опираясь на принципы международного сообщества и Устава ООН.

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#сша
#россия
#украина
#переговоры
#оон
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