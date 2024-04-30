Стало известно о планах США запретить импорт обогащенного урана из России

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Американские власти рассматривают возможность ввести запрет на импорт российского обогащенного урана. О планах Белого дома стало известно изданию Bloomberg.
По информации агентства, сейчас изучением вопроса занимаются представители Совета национальной безопасности Белого дома, министерства энергетики и других профильных ведомств.
Напомним, в декабре 2023 года палата представителей конгресса одобрила инициативу о запрете импорта урана, произведенного в Российской Федерации или ее предприятиями, до 2040 года.
Невзирая на то, что решение по этому вопросу еще не приняли, источники утверждают, что исполнительная власть склоняется к тому, чтобы конгресс принял соответствующее законодательство. По информации минэнерго, РФ — крупнейший поставщик урана для США, который обеспечивает практически четверть всего топлива, используемого в государстве. В обмен на уран Москва получает порядка 1 миллиарда долларов ежегодно.
Ранее сообщалось, что США и Китай стали главными покупателями урана из России в 2023 году. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Напомним, в декабре 2023 года палата представителей конгресса одобрила инициативу о запрете импорта урана, произведенного в Российской Федерации или ее предприятиями, до 2040 года.
Невзирая на то, что решение по этому вопросу еще не приняли, источники утверждают, что исполнительная власть склоняется к тому, чтобы конгресс принял соответствующее законодательство. По информации минэнерго, РФ — крупнейший поставщик урана для США, который обеспечивает практически четверть всего топлива, используемого в государстве. В обмен на уран Москва получает порядка 1 миллиарда долларов ежегодно.
Ранее сообщалось, что США и Китай стали главными покупателями урана из России в 2023 году. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак