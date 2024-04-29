США сорвали участие представителя России в работе комитета ГА ООН

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Соединенные Штаты не выдали визу делегату РФ для участия в заседании Комитета по информации Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.
«В очередной раз вынуждены начать выступление в Комитете по информации с вопроса о том, что американская сторона продолжает систематически злоупотреблять положением страны, принимающей у себя штаб-квартиру ООН», — заявил Полянский.Как утверждает дипломат, участие представителя делегации Российской Федерации в работе 46-й сессии Комитета по информации ГА ООН сорвали, несмотря на своевременную подачу документов.
Ранее в Совфеде оценили предложение США о мирных переговорах по Уставу ООН. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак