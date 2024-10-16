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Президенту США Джо Байдену следует пригласить Украину в НАТО до окончания выборов нового главы государства. Об этом заявила посол Киева в альянсе Наталья Галибаренко, слова которой приводит агентство Reuters.
Она подчеркнула, что киевские власти воспринимают приглашение Украины в альянс в данный момент важным политическим сигналом. Они убеждены, что такое решение может стать частью наследия нынешней американской администрации
По словам Галибаренко, приглашение Украины в Североатлантический альянс позволит лишить Россию поводов для эскалации конфликта.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что Запад допускает потерю Киевом части своих территорий при условии вступления страны в НАТО. Она отметила, что международные союзники Украины готовы пойти на всё, чтобы избежать политического краха режима президента страны Владимира Зеленского.
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По словам Галибаренко, приглашение Украины в Североатлантический альянс позволит лишить Россию поводов для эскалации конфликта.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что Запад допускает потерю Киевом части своих территорий при условии вступления страны в НАТО. Она отметила, что международные союзники Украины готовы пойти на всё, чтобы избежать политического краха режима президента страны Владимира Зеленского.
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Анастасия Чинкова