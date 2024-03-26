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Американский журналист Алекс Джонс заявил, что НАТО планировало использовать террористов, если Россия добьется успеха в конфликтах в Европе, сообщает телеканал RT.
По словам Джонса, план назывался «Операция "Гладио"».
Журналист отметил, что альянс пытается обвинить Россию в организации терактов, чтобы настроить мир против России.
Джонс заявил, что если альянс потерпит поражение в конфликте, он прибегнет к террористическим методам. В настоящее время Россия находится в состоянии войны с НАТО.
Ранее американская база на месторождении газа в Сирии подверглась атаке.
Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последним официальным данным, при теракте погибли 139 человек, 182 пострадали.
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«Согласно этому плану, если Россия начнет выигрывать в любом типе конфликта в Европе, [агентурные] сети, остающиеся у нее в тылу, будут устраивать теракты», — напомнил журналист.
Джонс заявил, что если альянс потерпит поражение в конфликте, он прибегнет к террористическим методам. В настоящее время Россия находится в состоянии войны с НАТО.
Ранее американская база на месторождении газа в Сирии подверглась атаке.
Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последним официальным данным, при теракте погибли 139 человек, 182 пострадали.
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Александр Климов