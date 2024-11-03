Эксперты раскрыли планы США по России после выборов

Вашингтон после выборов будет предпринимать попытки мешать российской стороне технологически развиваться, давя на ее союзников. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на экспертов РАНХиГС. Подчеркивается, что США будут и дальше пытаться продвинуть свою гегемонию в экономическом и военном плане.