Эксперты раскрыли планы США по России после выборов

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Вашингтон после выборов будет предпринимать попытки мешать российской стороне технологически развиваться, давя на ее союзников. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на экспертов РАНХиГС. Подчеркивается, что США будут и дальше пытаться продвинуть свою гегемонию в экономическом и военном плане.
«Мне кажется, что санкции будут постепенно усиливаться по линии воздействия на страны, которые помогают России преодолевать действующие сложности или ограничения по импорту технологических и других товаров. То, что сейчас происходит, — это надолго», — прокомментировал аналитик Александр Абрамов.Его коллега Даниил Шульга отметил, что из-за ограничений Москва может отказать в продаже стратегических важных ресурсов, а это означает, что реакция Вашингтона на решение РФ развивать свои технологии не будет особенной.
«Не думаю, что справедливое решение развивать собственные высокие технологии вызовет особенную реакцию Вашингтона еще и потому, что введение санкций может привести к отказу Москвы продавать стратегически важные ресурсы», — пояснил Шульга.Выборы в США пройдут 5 ноября. Основные кандидаты — Дональд Трамп от республиканцев и Камала Харрис от демократов.
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Никита Кротов