Политолог Межуев назвал условие изменений отношений между РФ и США

Фото: iStock/Sven Loeffler
Политолог-американист Борис Межуев заявил, что в случае победы на выборах президента США Дональда Трампа отношения Москвы и Вашингтона могут измениться.
При этом специалист не рассчитывает на потепление во взаимоотношениях двух стран. Однако, отмечает он, Трамп может попытаться урегулировать конфликт на Украине.
Ранее заведующий кафедры сравнительной политологии факультета политологии МГУ, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН, политолог Артур Демчук заявил, что победителя на предстоящих выборах президента в США предсказать невозможно из-за системы голосования, а также непредсказуемости колеблющихся штатов.
Читайте также:
Политолог Демчук объяснил невозможность предсказать победителя на выборах США
Трамп задал американцам неожиданный вопрос о России
В США озвучили требования Трампа к России
«Если Трамп выиграет выборы, отношения США и России могут измениться. Но это во многом зависит от России. Трамп попытается прекратить или хотя бы приостановить военный конфликт на Украине. Но ни Москва, ни Киев не выразили явной поддержки плану Трампа. Даже если удастся достичь мира, Россия не станет надёжным партнёром США. Снятия санкций и отхода Москвы от Пекина и Тегерана тоже не стоит ждать», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Межуев.
Ранее заведующий кафедры сравнительной политологии факультета политологии МГУ, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН, политолог Артур Демчук заявил, что победителя на предстоящих выборах президента в США предсказать невозможно из-за системы голосования, а также непредсказуемости колеблющихся штатов.
Читайте также:
Политолог Демчук объяснил невозможность предсказать победителя на выборах США
Трамп задал американцам неожиданный вопрос о России
В США озвучили требования Трампа к России
Мелисса Тимофеева