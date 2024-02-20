СМИ: Конгрессмены предложили новый проект помощи Украине

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Законодатели палаты представителей США предложили альтернативную версию законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Инициаторами идеи стали демократ Джаред Голден и республиканец Брайан Фитцпатрик. Об этом сообщает The Hill.
«Позиция Украины находится под угрозой. Заканчиваются боеприпасы, и они отступают... Это прямой результат тупиковой ситуации в конгрессе», — указано в письме.Как считают авторы законопроекта, Украина «может потерпеть неудачу», если не будет получать вооружение и боеприпасы от Соединенных Штатов.
Ранее стало известно, что Китай не продаёт оружие ни одной из сторон украинского конфликта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак