В Госдуме посоветовали Зеленскому «помалкивать в тряпочку»
Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет призвал Владимира Зеленского «помалкивать в тряпочку» после слов об отказе идти на территориальные уступки, передает РИА Новости.
Парламентарий подчеркнул, что Зеленский так и не дорос до политического деятеля.
«Ему стоит помалкивать в тряпочку, когда у двух политиков, отстаивающих интересы своих государств, проходит диалог о новом геополитическом мироустройстве», — отметил Шеремет.
По словам депутата, Зеленский очень ошибается, если считает себя незаменимым.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.