В Госдуме посоветовали Зеленскому «помалкивать в тряпочку»

10 августа 2025, 17:56

Депутат Шеремет призвал Зеленского помалкивать после слов об уступках

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет призвал Владимира Зеленского «помалкивать в тряпочку» после слов об отказе идти на территориальные уступки, передает РИА Новости.





Парламентарий подчеркнул, что Зеленский так и не дорос до политического деятеля.





«Ему стоит помалкивать в тряпочку, когда у двух политиков, отстаивающих интересы своих государств, проходит диалог о новом геополитическом мироустройстве», — отметил Шеремет.