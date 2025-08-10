Захарова словом «некрофилия» описала отношения Украины и Евросоюза
Захарова сравнила отношения Украины и Евросоюза с некрофилией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале резко высказалась о характере отношений между Евросоюзом и Украиной, сравнив их с «некрофилией».
Таким образом дипломат прокомментировала недавнее совместное заявление лидеров ЕС, опубликованное офисом Владимира Зеленского.
В документе содержится призыв к прекращению огня и оказанию давления на Россию. Захарова назвала это заявление «нацистской листовкой» и заявила, что, по её мнению, отношения между Киевом и Брюсселем приобрели «нездоровую форму», отличающуюся «ярой взаимностью».
Читайте также: